Las cinco comisarías de Zaragoza detraen agentes para atajar una oleada de atracos

En la lucha por atajar la oleada de robos violentos que se está sucediendo en Zaragoza a lo largo de este mes de agosto están sumando efectivos a la causa las cinco comisarías con las que cuenta el Cuerpo Nacional de Policía en la capital aragonesa. Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, desde las dependencias de Actur, Arrabal, Centro, Delicias y San José se están detrayendo efectivos de sus plantillas para sumarse a un operativo que se encuentra en marcha desde hace varios días. Es la respuesta que desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón se está dando a "la continua comisión" de hurtos y atracos en una zona de la ciudad cuya ubicación no desvela este diario para preservar la seguridad del entorno y garantizar el desarrollo de la actuación policial.

Tanto es así que internamente se trasladó una circular en la que se informaba de que estos robos con violencia se estaban repitiendo "sin cesar" hasta la fecha. En este escrito también se hablaba de varios aspectos que se deben tener en cuenta en el transcurso de las patrullas como por ejemplo el perfil de la víctima, una mujer de avanzada edad, y el perfil de los ladrones, jóvenes de origen magrebí. Al parecer estos delincuentes realizan un seguimiento de sus víctimas y les abordan a pie de calle y a plena luz del día.

En estas labores de patrullaje, precisamente, están participando agentes destinados en las cinco comisarías de Policía Nacional, a quienes se ha encomendado una misión de carácter preventivo y disuasorio, pero también de carácter intervencionista en el caso de que sean testigos de algunos de estos golpes. Es una situación similar a la que se vivió entre finales del año pasado y principios del presente curso en Delicias, donde un senegalés de 30 años cometió una veintena de robos en solo 46 días.

De la investigación de estos robos se está haciendo cargo el Grupo de Policía Judicial de la comisaría a la que pertenece el barrio en la que tienen lugar los hechos. Hasta principios de 2024, no obstante, existía un grupo especializado en la investigación de los robos con violencia pero desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón se decidió prescindir de esta unidad.