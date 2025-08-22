El vuelco de un camión obliga a cortar la A-23 a su paso por Teruel
El conductor ha resultado herido leve
La salida de vía y vuelco de un camión en la A-23 a la altura de la ciudad de Teruel mantiene cortada desde alrededor de las 5 de la madrugada la autovía en dirección Zaragoza.
El accidente se ha producido a la altura del kilómetro 115, por lo que el tráfico está siendo desviado por la carretera nacional para salvar el siniestro entre los puntos kilométricos 105 y 117. El conductor ha resultado herido leve y no ha habido más vehículos implicados.
