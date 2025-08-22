Vuelve el agua al edificio incendiado en Zaragoza: "Hemos dormido 23 noches en un hotel"

Florencio llega a casa sobre las 10.30 horas con una mochila de piscina a la espalda. Podría ser el bañista más madrugador del Centro Deportivo Municipal (CDM) Alberto Maestro, pero no viene de darse ningún chapuzón ni tampoco de tumbarse en la toalla a tomar el sol. "Vengo de ducharme del Alberto Maestro porque no apetece ducharse con agua fría", cuenta este jubilado. Lo hace a las puertas de la urbanización de la calle Eduardo Taboada (2, 4, 6, y 8) que el 28 de julio estuvo cerca de ser devorada por el virulento incendio que se originó en sus bajos. Todavía este viernes, 25 días después, ha vuelto el agua fría para todos los vecinos, que no el agua caliente... Y a problemas, soluciones, según reconoce Florencio con la tarjeta de acceso al centro deportivo municipal que le ha facilitado el Ayuntamiento de Zaragoza.

"La mayoría de los vecinos están en hoteles, nosotros (él y su esposa) hemos estado con mi hija, pero llevamos dos noches ya en nuestra casa. Aquí no se ha podido vivir, sin agua es imposible", relata Florencio, un septuagenario que reconocer tener "agujetas de limpiar" el hollín que aún esta semana se encontró en el suelo de su piso. "Nos hemos tenido que buscar un hotel y hemos venido a dar vuelta", sostiene una familia que coincide con Florencio en el rellano de del bloque número 6. Y justo al lado, en el número 4, todavía no se ha autorizado el regreso de sus residentes al no reunir el edificio las condiciones de "habitabilidad".

Los trabajos de limpieza de la fachada avanzan / PABLO IBÁÑEZ

En un hotel también se ha alojado otra familia que apenas llevaba viviendo un mes en este complejo del barrio de Tenerías cuando tuvieron lugar los hechos. Lo hacen de alquiler. Y desde el primer día su propietario les facilitó alojamiento en el hotel Boston y en el hostel Eurostars hasta que hace "cuatro días", este mismo lunes, regresaron a la calle Eduardo Taboada. Pero entonces todavía no se había recuperado el servicio de agua, que en los últimos días se ha devuelto de forma progresiva a los cuatro bloques con los que cuenta la urbanización hasta que hoy se ha culminado este proceso. "Es como si viviéramos en un camping. Ayer gastamos 100 litros de agua para pasar un día sin lavarnos ni ducharnos, solo para llenar la cisterna, lavar los platos de los macarrones... Está siendo muy largo y solo queremos que pase rápido", cuenta el progenitor.

"Hemos dormido 23 noches en un hotel"

En su misma escalera reside otro vecino a quien se la ha hecho "eterno" el regreso hasta que este viernes se ha recuperado el servicio de agua, una noticia que ha recibido con alegría aunque "simplemente" le sirva para "lavarse" y "hacer las necesidades en el servicio". "Hemos dormido 23 noches en un hotel. Sin agua, sin servicios mínimos, no se puede vivir, aunque hay unos pocos que sí que han aguantado", afirma este jubilado. "He venido todos los días a casa porque desde el primer día ya había gente merodeando para entrar aquí, y marcho a las once de la noche porque la sensación de inseguridad la tenemos", continúa.

Con este varón coincide otra vecina que incluso ya ha instalado una alarma en su domicilio para evitar estos sustos, según reconoce en declaraciones a este diario. "La hemos puesto ahora (señala a la puerta) porque hubo vecinos que vieron cómo dos individuos merodeaban el edificio, iban tomando notas y haciendo fotos", asevera esta mujer, que también se ha visto obligada a dormir fuera de casa en los últimos días. "Todo el mundo se ha tenido que buscar la vida por su cuenta porque no se puede vivir sin agua y sin los desagües. Cada uno se apaña como se puede. La mayoría de los vecinos se han ido a hoteles o pisos de familiares", remacha.

Varios vecinos de esta urbanización de la calle Eduardo Taboada han instalado alarmas en sus domicilios a lo largo de los últimos días. / PABLO IBÁÑEZ

"Hay que tener paciencia porque no hay una varita mágica que repare todo en un día o una semana", tranquiliza esta misma mujer. Es, precisamente, la misma filosofía que lleva por bandera una de las limpiadoras de la comunidad de vecinos que no para de preguntar a fontaneros y electricistas por el transcurso de sus labores de reparación. "Hay que tener paciencia y fortaleza y, aunque es difícil, de esto se sale", sentencia. Porque, "sin agua", la misión era "imposible".