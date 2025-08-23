Una avería deja sin luz a más de 1.000 vecinos de la Comarca del Aranda

Hasta cinco municipios pertenecientes a la Comarca del Aranda se encuentra sin suministro eléctrico por una avería de media tensión. Entre las localidades afectadas constan Jarque del Moncayo, Gotor, Calcena, Purujosa y Oseja. En total se contabilizan 1.154 afectados.

Desde el Gobierno de Aragón han confirmado esta incidencia y han informado de que "técnicos de eléctricas están trabajando en la zona". La avería se ha registrado hace más de una hora y hace escasos minutos ya se ha recuperado la luz en algunos de estos pueblos.