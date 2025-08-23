Una avería deja sin luz a más de 1.000 vecinos de la Comarca del Aranda

Técnicos de eléctricas están trabajando en la zona para restablecer el suministro

Vista general del pueblo de Gotor, situado en la comarca del Aranda.

Vista general del pueblo de Gotor, situado en la comarca del Aranda. / EL PERIÓDICO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Hasta cinco municipios pertenecientes a la Comarca del Aranda se encuentra sin suministro eléctrico por una avería de media tensión. Entre las localidades afectadas constan Jarque del Moncayo, Gotor, Calcena, Purujosa y Oseja. En total se contabilizan 1.154 afectados.

Desde el Gobierno de Aragón han confirmado esta incidencia y han informado de que "técnicos de eléctricas están trabajando en la zona". La avería se ha registrado hace más de una hora y hace escasos minutos ya se ha recuperado la luz en algunos de estos pueblos.

