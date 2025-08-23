Una avería deja sin luz a más de 1.000 vecinos de la Comarca del Aranda
Técnicos de eléctricas están trabajando en la zona para restablecer el suministro
Hasta cinco municipios pertenecientes a la Comarca del Aranda se encuentra sin suministro eléctrico por una avería de media tensión. Entre las localidades afectadas constan Jarque del Moncayo, Gotor, Calcena, Purujosa y Oseja. En total se contabilizan 1.154 afectados.
Desde el Gobierno de Aragón han confirmado esta incidencia y han informado de que "técnicos de eléctricas están trabajando en la zona". La avería se ha registrado hace más de una hora y hace escasos minutos ya se ha recuperado la luz en algunos de estos pueblos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El incipiente forraje que se cultiva en Aragón: un 'abono verde' que aumenta un 150% en cinco años
- Una vecina de Zaragoza reconoce por la calle a su agresor sexual y acaba detenido
- Contini: 'Yo pensaba que Gabi sería entrenador, pero él no lo pensaba de mí
- El Real Zaragoza sorprende e inscribe a Bakis y está disponible ante el Andorra
- La Guardia Civil investiga como 'homicidio' el hallazgo de dos cadáveres en el vertedero de Zaragoza
- Esta será la novedad de la Ofrenda de Flores de 2025
- El Banco Santander impulsa en Zaragoza la construcción de 312 viviendas junto al Gállego en Santa Isabel
- Insua rescinde con el Granada y ya valora la oferta del Real Zaragoza