Desaparece en Zaragoza una menor de 13 años que "necesita medicación"

La alerta ha sido lanzada por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) en la red social X

Angie A. C., la menor desaparecida

Angie A. C., la menor desaparecida / CNDES

Una adolescente de 13 años ha desaparecido en Zaragoza. La denuncia pública, realizada por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) a través de su cuenta oficial en la red social X, adquiere mayor urgencia ya que, alertan, la menor "necesita medicación".

Según especifican en la alerta, Angie A.C. fue vista por última vez el pasado viernes 22. La menor tiene pelo negro, ojos marrones y mide 1'45 metros.

Desde el CNDES recuerdan el valor de la colaboración ciudadana para dar con el paradero de la menor, ofreciendo información a través del portal habilitado en el Ministerio del Interior o a través del 091 o el 116000.

