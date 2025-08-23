Un verano ‘caliente’ en Zaragoza: los 'malos' no se van de vacaciones

El verano es sinónimo de tranquilidad para los afortunados que pueden disfrutar de las vacaciones, ese periodo estival en el que no caben grandes sobresaltos a excepción de los retrasos que puede sufrir un viaje en avión o un viaje en tren. Pero en el seno de la Policía no entienden de tranquilidad ni aún en estas fechas. Si no que se lo digan a los agentes que este verano han andado bastante entretenidos en Zaragoza con diversas actuaciones de gran envergadura desde finales de junio, cuando estalló un presunto escándalo de agresiones sexuales en el colegio de Corazonistas. Desde entonces hasta tres personas han muerto en el incendio de sus pisos –el fuego estuvo a punto de devorar otro edificio en Tenerías–, otras tantas han resultado heridas al ser víctimas de enfrentamientos violentos (apuñalamientos o tiroteos) y muchas otras se han convertido en víctimas de una oleada de atracos que se repite "sin cesar" desde principios de este mes de agosto. Tampoco ha faltado otro clásico como los robos en viviendas. Y aún queda verano...

En estos momentos, de hecho, desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón se mantiene activo un operativo para atajar "la continua comisión" de hurtos y robos violentos en un barrio de la ciudad cuya ubicación no desvela este diario para salvaguardar la seguridad del entorno y garantizar el desarrollo de esta intervención policial. Son robos por el método del tirón para sustraer cadenas y collares a mujeres de avanzada edad. De igual modo también se extrema la vigilancia estos días para evitar los robos en domicilios, sabedores los amigos de lo ajeno de que muchos pisos están vacíos mientras sus moradores disfrutan de sus días de vacaciones. La madrugada de este jueves, por ejemplo, la Policía detuvo in fraganti a dos jóvenes que se habían colado en una vivienda unifamiliar del barrio Oliver.

Tres muertos en sendos incendios

Entre la Policía Científica y el Grupo de Homicidios también se mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del incendio que, el 28 de julio, estuvo cerca de tornarse en tragedia en una urbanización de la calle Eduardo Taboada. Y el fuego, precisamente, se ha cobrado la vida de tres vecinos de la ciudad en tan solo 35 días. Primero murió un hombre que fue hospitalizado por las quemaduras que sufrió tras combustionar el patinete eléctrico que cargaba en su domicilio de Torrero. En la uci, tras dos semanas hospitalizado, falleció un niño de cinco años (Kilian) a quien sus padres dejaron solo en casa para marchar a comprar de madrugada. Y esta misma semana ha fallecido un vecino del Actur tras el incendio que se desató en su piso hace justo una semana.

Cerca de morir estuvo también un joven nicaragüense que fue apuñalado la madrugada del 27 de julio en el paseo Calanda, en el barrio de Delicias. Por estos hechos fue detenido un menor de edad a quien se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa, pues la víctima perdió una gran cantidad de sangre que obligó a someterse a varias transfusiones. Apenas unas horas antes, al otro lado de la ciudad, en el barrio de Las Fuentes, otro joven intentó matar de tres cuchilladas a su cuñado la noche del 26 de julio. Y el 11 de agosto, en la Jefatura Superior de Policía de Aragón se recibió la visita de un hombre ensangrentado que aseguraba que su compañero de piso le había apuñalado. Pero el Grupo de Homicidios descubrió que había mentido y le acabó deteniendo.

También consta un tiroteo en el camping Bohalar, en el barrio rural de Garrapinillos, cuyo autor ingresó en prisión tras disparar contra un vecino en el transcurso de una discusión por unas reformas en su parcela, aunque de estas pesquisas se hizo cargo la Guardia Civil al tener lugar los hechos en su demarcación.

Dos palizas salvajes

Al margen del empleo de armas blancas y armas de fuego también resultó gravemente herido en Las Fuentes un rumano de 41 años a quien ocho jóvenes de etnia gitana le propinaron un salvaje paliza en la que emplearon tapas de alcantarillas –también la utilizó el día 11 otro delincuente para lanzarla contra la oficina de Extranjería–, palos de madera, botellas de cristal y las sillas de la terraza de un bar. Tanto es así que en el hospital Miguel Servet ingresó la madrugada del 16 de agosto con un traumatismo craneofacial y policontusiones. Es una diversidad de armas que bien se asemeja a la que, el día 7, recurrió un varón de 49 años para agredir a su pareja en Miralbueno. Le golpeó con un cinturón, un bastón, el cargador de una aspiradora y un casco, una violencia que provocó su ingreso en la uci.

Es, a grandes rasgos, el balance de guerra que por el momento deja el periodo estival, alrededor de dos meses en los que la Policía está trabajando a destajo para atajar todos los imprevistos que se le están poniendo por delante. Y aún queda verano...