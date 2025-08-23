Una vecina de Zaragoza reconoce por la calle a su agresor sexual y acaba detenido

En un callejero tan amplio como el de Zaragoza, con grandes distancias entre sus barrios, resulta de lo más curioso la intervención en la que ayer por la tarde participó la Policía. Y es que hace falta una gran dosis de suerte para que en el mismo punto de una ciudad de estas dimensiones, y también a la misma hora, crucen sus caminos una mujer y un hombre que, supuestamente, le había tocado el culo el día anterior. Por estos hechos fue detenido un varón de raza negra como presunto autor de un delito de agresión sexual, un arresto que practicaron los agentes en la intersección de las calles Santander y Escoriaza y Fabro, en el barrio de Delicias, según ha podido saber este diario.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 16.30 horas cuando la sala de emergencias del 091 recibió una llamada de la víctima informando de lo sucedido. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, cuyos efectivos solicitaron la presencia de una segunda patrulla una vez que se entrevistaron con esta mujer y les transmitió lo que había pasado.

En ese momento, de hecho, una de las patrullas se quedó acompañando a la víctima mientras sus compañeros se encargaron de entrevistarse con este individuo de raza negra que vestía un gorro azul. En el carril bici que se incorpora a la calle Escoriaza y Fabro permaneció retenido varios minutos hasta que un agente le colocó los grilletes y le introdujo en el vehículo policial para trasladarlo hasta los calabozos de la comisaría Actur-Rey Fernando, donde ha dormido esta noche a la espera de pasar a disposición judicial. En el otro coche, y siguiendo esta misma dirección, viajaba la mujer acompañada de otros dos funcionarios.

De las pesquisas se ha hecho cargo la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) para esclarecer lo sucedido sin que por el momento hayan trascendido las circunstancias en las que supuestamente se produjo esta agresión sexual. Según explicó a este diario la trabajadora de un establecimiento situado en este mismo cruce, la víctima comenzó a gritar en la calle cuando se cruzó con el detenido. "Te reconocí, hijo de puta, el otro día me tocaste el culo", parafraseó esta empleada.