La víctima de una paliza indiscriminada en Zaragoza recibe el alta: amnésico, con cuatro placas y la cara 'cosida'

Hace una semana, cuando Florin (nombre ficticio) subió la persiana de su tienda como hace cualquier mañana, no imaginaba que poco después acabaría en el hospital tras recibir una salvaje paliza en la calle Tomás Higuera. No era para menos después de perder el conocimiento -le golpearon con palos y botellas de cristal- y sufrir un traumatismo craneofacial. Pero, afortunadamente, su evolución es favorable. Y según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, este varón de nacionalidad rumana ya duerme en su casa después de que este jueves recibiera el alta con el 'OK' de los doctores del hospital Universitario Miguel Servet. Lo ha hecho con cuatro placas en el maxilar y una veintena de puntos de sutura en el rostro y en el interior de la boca.

El dolor, por lo tanto, es evidente. Pero no solo es un dolor físico, sino también emocional, pues en estos momentos la víctima no recuerda nada de lo sucedido. Tan solo los momentos previos a la agresión, cuando salió de la tienda de alimentación que regenta para ayudar a una clienta que tenía miedo de cruzar la calle. Entonces este grupo de agresores, que acababa de salir del pub Coco Bongo, le preguntó quién era. Contestó que el tendero. Y al instante recibió una brutal paliza que a punto ha estado de costarle la vida.

Amnesia

Desde entonces han transcurrido siete días en los que su negocio ha continuado abierto al hacerse cargo de la tienda su madre. No está previsto que Florin vuelva pronto allí porque que el tiempo de recuperación será largo. Primero para superar el dolor y el hinchazón de todas las heridas físicas. Y luego para recuperar poco a poco la memoria. Tanto es así que todavía no ha denunciado los hechos ni sabe dónde se encuentra la cartera con la que salió de su establecimiento. Ahí guardaba los cambios y el dinero para pagar a los proveedores. El móvil lo dejó en la tienda.

Por estos hechos fueron detenidos ocho jóvenes de etnia gitana cuyas edades oscilan entre los 26 y los 16 años. Todos ellos quedaron en libertad ese mismo día, según lo acordó el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, en funciones de guardia. Entre los agresores figuran los hermanos Juan Antonio G. B. y Abraham G. B. y Gabriel M. J. y Jonatan M. J., además de Samuel G. L., Fernando C. G., Ángel M. S. y Abraham J. B., este último de 16 años de edad. La Policía les detuvo en los alrededores a pesar de que intentaron darse a la fuga. Algunos de ellos presentaban restos de sangre en la ropa. Uno de los implicados reconoció la agresión, aunque justificó: "¡Uno a uno con los puños!"