Muere un senderista zaragozano cuando ascendía al pico Pelupín en Linás de Broto (Huesca)

Otro muerto en la montaña. Un vecino de Zaragoza de 72 años de edad ha fallecido este domingo cuando realizaba una travesía de ascenso al pico Pelupín, en Linás de Broto, una localidad oscense perteneciente al término municipal de Torla. Según ha informado la Guardia Civil, el septuagenario ha sufrido una parrada cardiorrespiratoria sin que los servicios médicos trasladados hasta el lugar de los hechos hayan podido hacer nada por reanimarle.

En torno a las 08.35 horas, la sala de emergencias del 112 ha recibido una llamada alertando sobre lo que le había sucedido a este varón, un hombre de 72 años que residía en la capital aragonesa. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una dotación del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), cuyos efectivos han comprobado in situ que el cuerpo presentaba signos no compatibles con la vida.

En ese momento han procedido a su evacuación y a su traslado hasta el aparcamiento cercano de Cotefablo, donde aguardaban los servicios funerarios. Desde allí lo han trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal de Huesca, donde está previsto que se le practique la autopsia para determinar las causas del deceso.

Hace dos semanas, el 11 de agosto, un joven montañero de Pamplona murió accidentado en el pico Rusell del Parque Natural de Posets-Maladeta, en el término municipal de Benasque (Huesca). La víctima fue un varón de 26 años de edad. La Benemérita recibió el aviso a las 12.45 horas, comunicando el 112 que un montañero se había caído, mientras realizaba progresión por terreno abrupto en la Cresta del Pico Rusell, movilizándose el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque, la unidad aérea y un médico del 061.