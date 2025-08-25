Buscan a testigos de un atropello a un peatón en Zaragoza
El suceso ocurrió en el barrio de Delicias de la capital aragonesa el pasado 11 de agosto
La Policía Local busca testigos de un atropello ocurrido hace unas semanas en el barrio de Delicias de Zaragoza. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 11 de agosto en la intersección de la calle Pascual Bailón con fran Juan Regla, próximos a la rotonda de Los Enlaces, a las 9 de la mañana.
Fue en ese lugar cuando un vehículo, que estaba realizando una maniobra marcha atrás, arrolló a un peatón que cruzaba por un paso de peatones no semaforizado. El juicio se celebrará el próximo miércoles día 27 y la Unidad de Policía Judicial de Zaragoza busca testigos presenciales de los hechos, según un mensaje compartido en la cuenta de la red social X.
El número de teléfono habilitado para este efecto es el 976 72 41 41.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- 40 años de la caravana de mujeres de Plan: 'Veníamos contentas, a pasarlo bien
- Cuatro pueblos recuperados del Pirineo batallan contra el Gobierno de Aragón para renovar su cesión
- La crónica del Real Zaragoza-Andorra (1-3). Un bautismo de horror
- Víctor Serrano: 'Estamos valorando que la propuesta de Vía Hispanidad sea más comedida y pueda satisfacer a los vecinos
- La víctima de una paliza indiscriminada en Zaragoza recibe el alta: amnésico, con cuatro placas y la cara 'cosida
- Así ha sido el estreno en Liga del Ibercaja Estadio: aprueba en logística, suspende en lo demás y se repiten los atascos
- El Zaragoza irreconocible de Gabi y los fichajes pendientes de Txema Indias
- Se desvela el motivo por el que Makoke ha cancelado su boda: “Ya no se casan”