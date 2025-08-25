Buscan a testigos de un atropello a un peatón en Zaragoza

La Policía Local busca testigos de un atropello ocurrido hace unas semanas en el barrio de Delicias de Zaragoza. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 11 de agosto en la intersección de la calle Pascual Bailón con fran Juan Regla, próximos a la rotonda de Los Enlaces, a las 9 de la mañana.

Fue en ese lugar cuando un vehículo, que estaba realizando una maniobra marcha atrás, arrolló a un peatón que cruzaba por un paso de peatones no semaforizado. El juicio se celebrará el próximo miércoles día 27 y la Unidad de Policía Judicial de Zaragoza busca testigos presenciales de los hechos, según un mensaje compartido en la cuenta de la red social X.

El número de teléfono habilitado para este efecto es el 976 72 41 41.