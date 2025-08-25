La Guardia Civil rescata a 14 personas el fin de semana en el Pirineo aragonés
El sábado fue el día que más rescates hubo
La Guardia Civil de Huesca ha realizado 11 rescates este fin de semana en los que ha auxiliado a 14 personas este fin de semana en el Pirineo aragonés tras los avisos recibidos a través del 112.
El viernes se han llevado a cabo cuatro intervenciones en las que se ha rescatado a tres barranquistas, una de ellas de 16 años y nacionalidad francesa junto con un varón de 41 años; otra holandesa; un senderista de Bilbao; y un escalador de 37 años y vecino de Ciudad Real.
El sábado, 23 de agosto, se ha auxiliado a dos montañeras de 50 y 22 años y vecinas de la provincia de Barcelona; un barranquista 51 años y vecino de Valls (Tarragona); un ciclista 48 años y vecino de Mollerusa (Lérida); dos senderistas de 59 y 57 años y nacionalidad francesa; y otra senderista de 20 años y vecina de San Sebastián (Guipuzcoa).
Este pasado domingo, se ha evacuado a un hombre de 72 años y vecino de Zaragoza con parada cardiorespiratoria, que falleció; y una parapentista de 44 años y vecina de la provincia de Barcelona, con varias fracturas en vértebras y sacro.
- 40 años de la caravana de mujeres de Plan: 'Veníamos contentas, a pasarlo bien
- Cuatro pueblos recuperados del Pirineo batallan contra el Gobierno de Aragón para renovar su cesión
- La crónica del Real Zaragoza-Andorra (1-3). Un bautismo de horror
- Víctor Serrano: 'Estamos valorando que la propuesta de Vía Hispanidad sea más comedida y pueda satisfacer a los vecinos
- La víctima de una paliza indiscriminada en Zaragoza recibe el alta: amnésico, con cuatro placas y la cara 'cosida
- Así ha sido el estreno en Liga del Ibercaja Estadio: aprueba en logística, suspende en lo demás y se repiten los atascos
- El Zaragoza irreconocible de Gabi y los fichajes pendientes de Txema Indias
- Se desvela el motivo por el que Makoke ha cancelado su boda: “Ya no se casan”