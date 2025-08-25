La Guardia Civil rescata a 14 personas el fin de semana en el Pirineo aragonés

La Guardia Civil de Huesca ha realizado 11 rescates este fin de semana en los que ha auxiliado a 14 personas este fin de semana en el Pirineo aragonés tras los avisos recibidos a través del 112.

El viernes se han llevado a cabo cuatro intervenciones en las que se ha rescatado a tres barranquistas, una de ellas de 16 años y nacionalidad francesa junto con un varón de 41 años; otra holandesa; un senderista de Bilbao; y un escalador de 37 años y vecino de Ciudad Real.

El sábado, 23 de agosto, se ha auxiliado a dos montañeras de 50 y 22 años y vecinas de la provincia de Barcelona; un barranquista 51 años y vecino de Valls (Tarragona); un ciclista 48 años y vecino de Mollerusa (Lérida); dos senderistas de 59 y 57 años y nacionalidad francesa; y otra senderista de 20 años y vecina de San Sebastián (Guipuzcoa).

Este pasado domingo, se ha evacuado a un hombre de 72 años y vecino de Zaragoza con parada cardiorespiratoria, que falleció; y una parapentista de 44 años y vecina de la provincia de Barcelona, con varias fracturas en vértebras y sacro.