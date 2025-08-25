Un vecino de Ejea queda inconsciente tras un percance con una vaca en las fiestas de Rivas

Un vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) se encuentra ingresado en la uci del hospital Universitario Miguel Servet tras quedar inconsciente el pasado sábado cuando una vaca le provocó una grave contusión en la cabeza. El percance tuvo lugar en el transcurso de una suelta de vacas en Rivas, una localidad cincovillesa que del 20 al 24 de agosto ha celebrado las Fiestas en Honor a la Virgen de los Ángeles. Por circunstancias que no han podido ser confirmadas, el animal golpeó con una de sus patas la cabeza de la víctima, que cayó desplomada al suelo al quedar inconsciente.

En la misma plaza España, donde estaba programada esta sesión de 19.30 a 21.00 horas, fue atendido in situ este hombre por los servicios médicos, cuya presencia es obligatoria para la celebración de este tipo de festejo taurino. Desde allí fue trasladado de urgencia hasta Zaragoza. Y en ese momento quedó suspendida lo que restaba de sesión, alrededor de una hora, porque ya no había ambulancia que garantizara la atención sanitaria a otras personas que pudieran sufrir otros percances.

De este suceso ya han transcurrido dos días en los que la víctima continúa ingresada en la uci de Traumatología a la espera de conocer cuál es su evolución. Por el momento su pronóstico es grave, según confirmaron a este diario desde el Departamento de Sanidad. El golpe del animal causó una honda conmoción entre el público que llenaba la plaza de Rivas cuando tuvieron lugar los hechos, en torno a las 20.00 horas del pasado sábado.

Esa misma tarde, la del 23 de agosto, se había celebrado ya un encierro de reses bravas en la calle, desde las 18.00 a las 19.30 horas. Y a su conclusión comenzó la sesión de vacas en la plaza Mayor a cargo de la ganadería Hermanos Ustarroz, cuyas fincas, 'El Castejón' y 'El Cabezo de Castejón', se encuentran en el municipio navarro de Arguedas. A lo largo de las fiestas de Rivas las reses de esta ganadería también corrieron por sus calles el sábado por la mañana (encierro chiqui). Y el domingo 24 de agosto también se celebró una triple sesión con un segundo encierro chiqui, un encierro de 18.00 a 19.30 horas y una suelta de vacas en la plaza de 19.30 a 21.30 horas.