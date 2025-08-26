Arde un camión frigorífico que llevaba alimentos en Canfranc

El aviso ha tenido lugar a las 7:40 horas a la altura de la Avenida Fernando el Católico de Canfranc Estación

Un camión-frigorífico se ha incendiado esta mañana en la N-330 a su paso por la población pirenaica de Canfranc, en la Avenida Fernando el Católico de Canfranc Estación. De momento, se desconoce el origen del fuego, que se ha originado a primera hora de la mañana según el aviso que han recibido los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca a las 7.40 horas.

Dicho operativo ha acudido desde el parque de Sabiñánigo con una dotación de un oficial y tres bomberos, con una bomba rural pesada y una bomba nodriza pesada para extinguir las llamas, que han arrasado totalmente el vehículo, que en ese momento pasaba muy cerca de unas viviendas.

Los bomberos han contado con el apoyo de personal del Ayuntamiento de Canfranc y agentes de la Guardia Civil para habilitar un paso alternativo en el tramo viario afectado a la espera de la retirada del vehículo siniestrado.

