Arde un camión frigorífico que llevaba alimentos en Canfranc

Un camión-frigorífico se ha incendiado esta mañana en la N-330 a su paso por la población pirenaica de Canfranc, en la Avenida Fernando el Católico de Canfranc Estación. De momento, se desconoce el origen del fuego, que se ha originado a primera hora de la mañana según el aviso que han recibido los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca a las 7.40 horas.

Dicho operativo ha acudido desde el parque de Sabiñánigo con una dotación de un oficial y tres bomberos, con una bomba rural pesada y una bomba nodriza pesada para extinguir las llamas, que han arrasado totalmente el vehículo, que en ese momento pasaba muy cerca de unas viviendas.

Un camión frigorífico arde a su paso por Canfranc / DPH

Los bomberos han contado con el apoyo de personal del Ayuntamiento de Canfranc y agentes de la Guardia Civil para habilitar un paso alternativo en el tramo viario afectado a la espera de la retirada del vehículo siniestrado.