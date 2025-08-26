La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer que saltó desde un vehículo en marcha en Huesca

La mujer, de 44 años, que se precipitó este lunes por la tarde de un vehículo en marcha cuando circulaba por la A-132, a la altura de Esquedas (Huesca), ha fallecido este martes, en el Hospital San Jorge de la capital oscense.

El suceso tuvo lugar hacia las 20.05 horas de este lunes en las inmediaciones del kilómetro 14 de la citada carretera --que tiene limitada la velocidad a 90 km/h-- cuando, por causas que se desconocen, la mujer, vecina de Barcelona, se precipitó del vehículo en marcha y le ocasionó lesiones de carácter grave.

La herida fue trasladada hasta el Hospital San Jorge de Huesca, donde esta mañana ha fallecido y su cuerpo ha sido trasladado este martes al Instituto de Medicina Legal, con sede en el Hospital Provincial, ha informado la Guardia Civil a Europa Press.

Las investigaciones corren a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca y, sobre el conductor del vehículo, se desconoce la relación que había entre ambos y "el caso está en investigación", han precisado las citadas fuentes.