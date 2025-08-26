La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer que saltó desde un vehículo en marcha en Huesca
La vecina de Barcelona, de 44 años, ha fallecido este martes en el Hospital San Jorge de Huesca y la Guardia Civil investiga en Esquedas las circunstancias del suceso y la relación con el conductor
La mujer, de 44 años, que se precipitó este lunes por la tarde de un vehículo en marcha cuando circulaba por la A-132, a la altura de Esquedas (Huesca), ha fallecido este martes, en el Hospital San Jorge de la capital oscense.
El suceso tuvo lugar hacia las 20.05 horas de este lunes en las inmediaciones del kilómetro 14 de la citada carretera --que tiene limitada la velocidad a 90 km/h-- cuando, por causas que se desconocen, la mujer, vecina de Barcelona, se precipitó del vehículo en marcha y le ocasionó lesiones de carácter grave.
La herida fue trasladada hasta el Hospital San Jorge de Huesca, donde esta mañana ha fallecido y su cuerpo ha sido trasladado este martes al Instituto de Medicina Legal, con sede en el Hospital Provincial, ha informado la Guardia Civil a Europa Press.
Las investigaciones corren a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca y, sobre el conductor del vehículo, se desconoce la relación que había entre ambos y "el caso está en investigación", han precisado las citadas fuentes.
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- El mejor tomate de España se cultiva en Aragón (y estuvo a punto de desaparecer)
- Aragón lleva a Fiscalía a un actor por insultar a Lambán el día de su muerte
- Estos son los mejores lugares donde ver La Vuelta en Zaragoza
- 40 años de la caravana de mujeres de Plan: 'Veníamos contentas, a pasarlo bien
- El Real Zaragoza hace un último intento por Akouokou
- Luis Maximiano puede ser la llave para la llegada de Dani Cárdenas al Zaragoza
- El curioso homenaje del Real Oviedo a un club desaparecido de Aragón