La Fiscalía pide cinco años de cárcel para un presunto pederasta de Pastriz

Una casualidad, que justo un obrero trabajara cerca de una pista de fútbol en Pastriz (Zaragoza), destapó un presunto caso de pederastia hace prácticamente un año, en septiembre del año pasado. Entonces este trabajador descubrió lo que a su juicio se trataba de un episodio de agresión sexual cuando vio en la cancha a un joven -J. D. S. M. (España, 1999)- junto a un menor de edad. Tanto es así que, al observar cómo este individuo se bajaba los pantalones y el menor le imitaba poco después, sacó su teléfono móvil para grabar lo sucedido. E inmediatamente llamó a la Guardia Civil, que detuvo a este joven para quien el ministerio fiscal solicita ahora la imposición de una pena de cinco años de cárcel por un delito de agresión sexual.

Es una pena ligeramente inferior a la que solicita la acusación particular al elevar la pena privativa de libertad hasta los seis años mientras que el abogado defensor del encartado defiende su absolución. Y es que este joven de 26 años de edad ha negado en todo momento los hechos al defender en su día que fue el menor quien se sentó entre sus piernas sin que él le bajara el pantalón ni tampoco le metiera la mano por debajo de la ropa. Fueron unos tocamientos que sí refirió este testigo cuando llamó a la Benemérita y una patrulla se entrevistó con él.

Una orden de alejamiento

En estos momentos J. D. S. M. permanece en libertad mientras pesa sobre él una orden de alejamiento de 300 metros que le separa del menor. La causa la dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza a la espera de la celebración del juicio en la Audiencia Provincial de Zaragoza, una vista en la que el tribunal podrá solicitar la reproducción del vídeo que grabó este testigo, quien también será citado a declarar.

También el encartado interpuso una denuncia -ya archivada- contra uno de los guardias civiles que le detuvo, a quien llegó a acusar de amenazarle con que "solo fuera de casa al trabajo". "Ahora voy de uniforme, pero como te vea por Santa Isabel de paisano me da igual entrar en la cárcel", relató este joven a los agentes de Policía que tramitaron su denuncia en la comisaría de Actur-Rey Fernando.

De igual modo también denunció ese mismo día a la madre del menor al acusarle de amenazarle con unas tijeras la tarde del 29 de septiembre de 2024. Entonces explicó que esta mujer se cruzó con él en la calle Solidaridad, en el barrio de Santa Isabel, en torno a las 16.00 horas. Y declaró que la progenitora le increpó. "¿Por qué me la jugaste? No sabes con quién te has metido, ya puedes correr que no te quiero ver, que te voy a matar", parafraseó este joven.