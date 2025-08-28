Un hombre resulta herido en su domicilio al detonar e incendiarse la batería de su patinete en Zaragoza

Un hombre ha resultado herido esta pasada madrugada en Zaragoza al incendiarse la batería de su patinete cuando se encontraba en su propio domicilio, ubicado en la céntrica calle Alonso V a pocos metros del albergue municipal. Todo ocurrió en torno a las 2.00 horas y la persona atendida sufrió quemaduras en su cuerpo de las que se está recuperando.

Al parecer, según han informado fuentes oficiales del Ayuntamiento de Zaragoza, los hechos ocurrieron al detonar la batería de este vehículo de movilidad personal (VMP) por causas que se desconocen y que se están investigando. La reacción violenta de la batería, cuya detonación ha roto los cristales de la vivienda, provocó un importante sobresalto en la comunidad de vecinos y el entorno.

El hombre ha sido atendido por la Unidad Sanitaria de Bomberos del Ayuntamiento y trasladado posteriormente al hospital Miguel Servet, donde permanece ingresado. Mientras, para sofocar el incendio, por las características especiales que tienen este tipo de incendio, requirió que los servicios de extinción sumergieran la batería completamente en agua para su total neutralización. Además de los bomberos se han trasladado al lugar efectivos de la Policía Local de Zaragoza.