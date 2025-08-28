Homicidios cita como "investigado" al dueño de un restaurante de Zaragoza tras morir electrocutado su cocinero

El Grupo de Homicidios ha citado a declarar como "investigado no detenido" al dueño de un restaurante de Zaragoza en el que el pasado 9 de agosto murió electrocutado uno de sus empleados cuando limpiaba la campana extractora. Es la segunda vez en apenas dos semanas que los investigadores le toman declaración una vez que, el día 11, ya lo hizo como testigo para defender que no sabía que la víctima iba a realizar estas labores de limpieza, según consta en el acta de declaración a la que ha tenido acceso este diario. Pero, la mañana de este martes, Mohammad Ameen M. O. (Siria, 1991) se acogió a su derecho a no declarar cuando se personó en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

Lo hizo en presencia de su abogado, el letrado Luis Ángel Marcén, después de que el Grupo de Homicidios le citara a declarar por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores. Sobre la mesa de los investigadores ya constaba la declaración que había prestado tan solo 15 días antes, cuando explicó que desde marzo es propietario de 'El Casero', un establecimiento especializado en shawarma -similar al kebab- que está ubicado en la calle Silvestre Pérez, en el barrio de Las Fuentes.

Su defensa

Entonces también insistió Mohammad Ameen en que él nunca había sufrido ninguna descarga eléctrica a lo largo de los 20 años en los que lleva trabajando en la hostelería. Y que, cuando se pone manos a la obra, lo hace con guantes de protección. En este sentido alegó que la apertura del restaurante estaba prevista para las 12.45 horas sin que él le instara al fallecido y a otro empleado -ambos cocineros- a abrir antes el local, según recoge el acta de declaración.

Pero este último trabajador le contó que habían acudido de parte pronto para preparar aquello que no pudieron dejar listo la noche anterior. Fue este mismo empleado quien inició las labores de limpieza, pero las continuó el fallecido al recibir su compañero "alguna descarga eléctrica". Y a la pregunta de si él mismo percibió algo extraño en la campana extractora, Mohammad Ameen zanjó que ni escuchó ni vio nada extraño el día de antes. A las 12.30 horas del 11 de agosto falleció este joven de 22 años. Le intentó reanimar un cliente habitual hasta la llegada de la Policía y de sus servicios médicos, aunque solo se pudo certificar su muerte.