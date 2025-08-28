Investigado un conductor que dio positivo en drogas por causar un accidente mortal en Huesca

El Equipo de Investigación de Siniestro Viales (EIS) de la Guardia Civil de Barbastro, perteneciente a la Unidad de Investigación y Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, ha investigado a una persona como posible autora de un delito de homicidio imprudente, dos delitos de lesiones y otro contra la seguridad vial al conducir vehículo bajo la influencia de drogas y provocar un accidente vial con un fallecimiento en el término municipal oscense de La Sotonera.

El siniestro se produjo el pasado 9 de julio, en torno a las 20.30 horas, en el punto kilométrico de la carretera A-132, en el término municipal de La Sotonera, ha informado la Guardia Civil.

En él, un vehículo todoterreno invadió el carril izquierdo de sentido contrario, colisionando frontalmente con el turismo que circulaba por dicho carril. Como resultado, murió el conductor del coche --un hombre de 60 años-- y los otros dos ocupantes --un hombre y una mujer de 64 años, vecinos de la Comarca de la Hoya de Huesca-- resultaron heridos graves y trasladados al hospital.

En el lugar de los hechos, los agentes del EIS de Barbastro realizaron al conductor del vehículo todo terreno la prueba indiciaria de drogas, estupefacientes y psicotrópicos, que arrojó el resultado positivo en anfetaminas y cannabis.

Posteriormente, el resultado positivo fue confirmado por el laboratorio, tras analizar la muestra salival obtenida el día del siniestro, lo que ha llevado a investigar al conductor del todoterreno, un hombre de 45 años y vecino de Huesca, como presunto autor de un delito de homicidio imprudente, dos delitos de lesiones y otro contra la seguridad vial.

El EIS de la Guardia Civil de Tráfico de Barbastro, instruyó las correspondientes diligencias, que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Huesca, debiendo presentarse el conductor investigado cuando la Autoridad Judicial estime conveniente.