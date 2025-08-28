Sigue en la uci el vecino de Ejea que sufrió un pisotón de una vaca en las fiestas de Rivas
La víctima permanece ingresada desde el pasado sábado tras quedar inconsciente cuando el animal le golpeó en la cabeza
Álvaro, el vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) que el pasado sábado sufrió un percance con una vaca en las fiestas de Rivas, continúa ingresado en la unidad de cuidados intensivos (uci) del hospital Universitario Miguel Servet. Desde el Departamento de Sanidad han confirmado a este diario que la víctima permanece en la uci de Traumatología, adonde llegó la tarde del 23 de agosto con una fuerte contusión en la cabeza después de que una de las reses le propinara un pisotón en la cabeza. Allí se celebraba entonces una suelta de vaquillas que tuvo que suspenderse cuando la ambulancia abandonó la localidad cincovillesa en dirección al centro hospitalario de la capital aragonesa.
En ese momento quedó inconsciente la víctima, a quien atendieron in situ los servicios médicos cuya presencia es obligatoria en este tipo de festejos taurinos. El golpe del animal causó una honda conmoción entre el público que llenaba la plaza España de Rivas cuando tuvieron lugar los hechos, en torno a las 20.00 horas del pasado sábado. Había comenzadoa las 19.30 horas y estaba previsto que concluyera a las 21.00 horas.
Esa misma tarde, la del 23 de agosto, se había celebrado ya un encierro de reses bravas en la calle, desde las 18.00 a las 19.30 horas. Y a su conclusión comenzó la sesión de vacas en la plaza Mayor a cargo de la ganadería Hermanos Ustarroz, cuyas fincas, 'El Castejón' y 'El Cabezo de Castejón', se encuentran en el municipio navarro de Arguedas. A lo largo de las fiestas de Rivas las reses de esta ganadería también corrieron por sus calles el sábado por la mañana (encierro chiqui).
