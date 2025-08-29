Condenado a trabajos comunitarios por agredir a su pareja en Alagón

40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y una indemnización de 350 euros es la condena que este mismo martes aceptó un vecino de Alagón (Zaragoza) por agredir a su pareja la madrugada del pasado 23 de agosto. A esta mujer le mordió en la mano, le retorció el brazo y le propinó una bofetada en la cara, unos hechos por los que ahora ha reconocido ser autor de un delito de maltrato familiar. Y es que así lo confesó este varón de 37 años ante el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Zaragoza en el juicio rápido celebrado el 26 de agosto.

Estos fueron los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo de la abogada Rosa Campagna y la defensa ejercida por Luis Ángel Marcén, una conformidad que también recoge la imposición de una orden de alejamiento de 50 metros durante los próximos diez meses además de la privación del derecho y porte de armas en los 16 meses siguientes. La sentencia ya es firme después de que las partes anunciaran que no iban a recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Según consta en los hechos probados de la sentencia, el agresor actuó "movido por la intención de menoscabar la integridad física" de la denunciante. Tanto es así que la víctima sufrió erosiones en el dedo y en el antebrazo además de otras contusiones e inflamaciones, unas lesiones que requirieron de "una única atención sanitaria".

Se trata, precisamente, de la misma condena que hace unos meses aceptó un vecino de Zaragoza tras morder en la cara a su novia. Fue una discusión por celos que tuvo lugar el mediodía del 5 de mayo, en torno a las 13.30 horas, cuando el agresor le increpó al grito de ¡te has follado al maricón ese!. A este improperio le siguió un episodio de agresión física cuando el encausado le agarró del cuello y le pegó una bofetada hasta que finalmente le asestó "un fuerte mordisco" en la cara.