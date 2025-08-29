Incendio en los bajos de un edificio de la avenida Valencia de Zaragoza
Los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza están trabajando en la extinción de un incendio que se ha declarado este viernes a mediodía en los bajos de un edificio de la avenida Valencia, en el barrio zaragozano de Delicias.
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad de mano y comunicaciones, una autoescala automática de 30 metros y una bomba urbana ligera.
