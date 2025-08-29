Un dron localiza con vida a Francisca, una mujer que se perdió en el monte tras hacer la compra en Zuera

Final feliz para Francisca. La Policía Local de Zuera ha encontrado con vida a una mujer de avanzada edad que desapareció ayer por la tarde en este municipio de la Comarca Central, adonde este jueves se desplazó para hacer la compra desde El Temple, una localidad oscense perteneciente a Gurrea de Gállego. Pero el regreso al camping en el que está alojada se le complicó a esta mujer cuya edad ronda los 75 años hasta el punto de que, a última hora de la tarde, realizó una llamada para informar de que no sabía dónde se encontraba. Y, por fortuna, un dron de la Policía Local de Zuera ha identificado su vehículo este mediodía tras sobrevolar una zona de monte de difícil acceso.

Allí estaban esta septuagenaria de nombre Francisca y su vehículo, un Seat Panda de color gris. Los agentes le han encontrado en aparente buen estado de salud, aunque por precaución se le ha trasladado hasta el centro de salud de Zuera para que los doctores le examinen y descarten cualquier afección que pudiera haber sufrido en estas casi 24 horas. Se trata de una mujer que requiere de medicación diaria y que además presenta problemas de movilidad.

El uso del dron

Tras su pista andaban los agentes de Policía Local una vez que ya habían realizado varias averiguaciones para dar con el paradero de Francisca. De este modo se cercioraron de que, en torno a las 16.00 horas, todavía no había abandonado Zuera una vez visionaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia con las que está dotado este municipio. También desde Protección Civil se ha logrado contactar telefónicamente con la septuagenaria para aclarar la mujer que veía pinos y que ayer había abandonado Zuera por un camino. En ese momento los agentes se han lanzado al monte apoyados por su dron. Y la sorpresa ha sido mayúscula cuando la han encontrado en un área de muy difícil acceso.

Para entonces la Guardia Civil ya había establecido también un dispositivo de búsqueda -centrado en los alrededores de la capital oscense- para el que se ha contado con la ayuda de un helicóptero. En la aeronave, precisamente, se ha montado Francisca para ser trasladada a un área más accesible, donde una patrulla de Policía Local se ha hecho cargo de ella para trasladarla hasta el centro de salud. En el operativo también han participado voluntarios de Protección Civil del Bajo Gállego.

Una patrulla del puesto de la Guardia Civil de Gurrea ha trasladado a Francisca hasta el camping de El Temple una vez ha recibido el visto bueno de los profesionales sanitarios. Y desde Policía Local y Protección Civil se han encargado de retirar el vehículo del punto exacto en el que ha sido hallado, unas labores que no han sido nada fáciles dadas las condiciones del terreno.