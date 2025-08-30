Intentan robar en varias empresas de Cuarte de Huerva tras 'agujerear' sus tejados

En una tienda se puede robar a través de técnicas más o menos trabajadas de acuerdo a la experiencia de quienes se adentran en el mundo de la delincuencia. De menor a mayor grado de dificultad constan los hurtos al descuido o los encalomos, es decir, que el ladrón se esconda en el local cuando está abierto para campar luego a sus anchas una vez que se ha bajado la persiana del establecimiento. Pero más sofisticado que estos dos ejemplos fue el modus operandi al que la noche del pasado domingo recurrieron los cacos para intentar robar en unas cinco naves ubicadas en la avenida del Rosario de Cuarte de Huerva (Zaragoza). No se llevaron nada a excepción de los desperfectos que ocasionaron en los tejados, de ahí que a estos ladrones se les pueda imputar un delito de daños una vez que se ponga nombre y apellidos a los delincuentes.

Los hechos tuvieron lugar la noche del 24 de agosto y fue a la mañana siguiente cuando los empleados de estas empresas se dieron cuenta de lo que había sucedido. Y es que al alzar la vista al techo de las naves observaron que se habían retirado algunas placas del falso techo, adonde habían accedido previamente los cacos tras realizar varios agujeros en el tejado.

Investigación abierta

En estos momentos la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Zaragoza mantiene abierta una investigación para dar con los autores de estos golpes. Tanto es así que a lo largo de esta misma semana ya se han desplazado los investigadores a las naves en cuestión para examinar los desperfectos ocasionados por los ladrones. Allí comprobaron el modus operandi al que recurrieron los amigos de lo ajeno: realizaban un agujero en el tejado para acceder al falso techo y de allí retiraban una placa para conocer qué botín se encontraba bajo sus pies.

Pero, al parecer, no encontraron objetos de valor en el interior de estas naves porque ningún propietario ni tampoco ningún empleado de estas empresas han echado en falta materiales u objetos que allí guardaban. En cualquier caso los perjudicados se desplazaron hasta la nueva Comandancia de la Guardia Civil, en el barrio de Valdespartera, para interponer las correspondientes denuncias por un delito de daños.

Hasta entonces estas denuncias se tramitaban en el puesto con el que contaba el Instituto Armado en Casablanca, en la calle Riglos de Zaragoza, pero la puesta en marcha de la nueva Comandancia ha provocado el traslado de varias unidades. Entre ellas ya figuran la USECIC, el GRS o las diferentes especialidades de Policía Judicial además de la apertura de la Oficina de Atención al Ciudadano y de Intervención de Armas.