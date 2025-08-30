La Policía expulsa de España a un hombre con 30 detenciones en Zaragoza por reincidir en delitos de violencia
El hombre, procedente de Gambia, había incumplido en 24 ocasiones una orden de alejamiento y acumulaba una treinta detenciones en la capital aragonesa desde 2021 por delitos como agresión sexual y violencia doméstica
Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón llevaron a cabo el pasado martes 19 de agosto la expulsión de un ciudadano extranjero natural de Gambia que se encontraba interno en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid y al que le constaba una prohibición de entrada en el espacio Schengen establecida por las autoridades francesas.
Al expulsado le figuraban una treintena de detenciones en Zaragoza desde diciembre de 2021, por delitos de violencia doméstica, quebrantamiento de condena, allanamiento de morada, daños, atentado a agente de la autoridad, robo con violencia, agresión sexual y reclamación judicial.
El Juzgado de Instrucción 9 de Zaragoza impuso una medida cautelar de alejamiento de un familiar y su domicilio en 2023 y desde la imposición de la medida judicial la habría quebrantado un total de 24 ocasiones.
A raíz de la última detención, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza solicitó ante el Juzgado de Instrucción de Guardia al que pasó el detenido su ingreso en el CIE de Madrid mientras se realizaban todos los trámites para ejecutar la expulsión.
Le figuraban un total de 13 procedimientos judiciales abiertos en diferentes Juzgados de Zaragoza cuyos titulares autorizaron la expulsión del ciudadano de Gambia.
