La Guardia Civil ultima una campaña de rescates a la baja en el Pirineo: "Los números son infinitamente menores"

Un montañero catalán muerto en el pico Perdiguero de Benasque, otro senderista zaragozano fallecido en el pico Pelupín de Torla o un joven montañero navarro que murió en el pico Rusell de Benasque. Son algunas de las últimas intervenciones en las que han participado los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) en el transcurso de la temporada estival en el Pirineo aragonés, precisamente, la época del año en la que la presencia de deportistas y de turistas en la montaña crece de forma considerable.

Pero, en cualquier caso, son muchos menos rescates y víctimas mortales que las que se contabilizaban en la cordillera pirenaica hace un año por estas mismas fechas, según explica en declaraciones a este diario el teniente Baín Gutiérrez, jefe del GREIM de la Guardia Civil en Aragón. "Los números son infinitamente menores", resume Gutiérrez.

Y al igual que el curso pasado no existía una hipótesis para explicar el aumento de los decesos, tampoco existe este año ninguna explicación que justifique este descenso más allá de "la delgada línea" que separa a "un herido grave y un muerto", según precisa el jefe del GREIM. "El año pasado hubo muchísimos fallecidos y este año tenemos bastantes menos rescates que el año pasado a estas alturas", sostiene el teniente Gutiérrez en alusión a los guarismos que manejan y que se harán públicos en las próximas fechas. "Hay muchos fines de semana de seis, siete u ocho rescates en un día. Entre semana ya son más raros estos números", continúa.

Cole Henderson

Entre sus intervenciones, por ejemplo, ha destacado la búsqueda de Cole Henderson, un joven estadounidense residente en Países Bajos cuyo rastro se perdió el 14 de julio cuando inició una ruta en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Fue un operativo que supuso "un esfuerzo extremo de los especialistas" al redoblar esfuerzos todos ellos en pleno "pico de rescates". "Cuando van pasando los días, la posibilidad de encontrar con vida a una persona disminuye exponencialmente. Fue como buscar una aguja en un pajar", recuerda el jefe del GREIM, primero, por la gran cantidad de territorio a peinar (150km2) y, segundo, por la dificultad que entraña la búsqueda de un desaparecido cuando ha salido "solo a la montaña" sin localización.

Es una recomendación, la de salir acompañado al monte, en la que insiste el teniente Gutiérrez en un momento en el que él mismo percibe que ya "van calando" estos consejos que repiten temporada tras temporada. Aunque ello no exime de que "los errores se repitan" porque a la montaña todavía llegan "muchas personas de nuevo cuño". Son aquellas que, por ejemplo, dejan imágenes insólitas al "andar con el mismo zapato en el monte que en el centro de una ciudad", según verbaliza el jefe del GREIM.

"Un potente imán"

Así sucedió precisamente el año pasado cuando se viralizó un vídeo de un hombre que descendía el Aneto sin crampones ni casco y sí con pantalones cortos. Es "un potente imán", el pico del Aneto, que este año ha sido "más benévolo" porque no ha presentado "condiciones tan extremas" como las de años anteriores. A principios de este año murió allí un alpinista -Gerard Olivé- en el transcurso de la ascención a la cresta de Salenques para dormir al raso en Nochevieja.

En estos momentos, los especialistas cuentan con el refuerzo de un segundo helicóptero que tiene su base en Benasque y con compañeros de otros GREIM que refuerzan las plantillas de Benasque, Boltaña, Huesca y Panticosa. Precisamente, cuando ese segundo helicóptero parta a su base de origen entre finales de septiembre y principios de octubre, desde el GREIM se dará por finalizada la temporada de verano. "Ya vemos que hay menos ajetreo, menos volumen de turistas, en los grandes municipios como Jaca, Sabiñánigo, Biescas...", cuenta el teniente Gutiérrez, quien insiste en no bajar la guardia a lo largo estos días y aplicar el sentido común, "el menos común de los sentidos". "Que se tenga mucha prudencia en la montaña", concluye.