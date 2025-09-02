Tres detenidos en Calatayud por estafar a una mujer con el conocido método 'siembra': este era su 'modus operandi'

La Policía Nacional ha detenido en Calatayud (Zaragoza) a tres miembros de un grupo criminal itinerante tras sorprenderlos extrayendo en un cajero el dinero de una víctima a la que previamente le habían sustraído las pertenencias utilizando el método conocido como 'siembra'.

Así, los detenidos se habían hecho antes con el bolso de la víctima en el aparcamiento de un supermercado. Mediante este método, uno de los ladrones se dirige a la señora y le advierte de que se le han caído pertenencias en la parte trasera de su vehículo para conseguir que salga y, en ese momento, otro integrante de la banda aprovecha para sustraerle el bolso, ha informado la Policía.

El trabajo de los integrantes comienza antes de llegar al aparcamiento ya que previamente han elegido a la que será su víctima, la observan a la hora de pagar en el supermercado para ver el número PIN de la tarjeta utilizada, que después utilizaran para obtener liquidez.

La denunciante se percató de la ausencia de su bolso en el mismo momento, por lo que no dudó en acudir a la comisaría y poner la denuncia, hecho que permitió organizar un dispositivo de vigilancia para intentar localizar a los delincuentes en los diferentes cajeros de la ciudad.

Apenas media hora después de la sustracción del bolso, los integrantes del grupo de Policía Judicial ya estaban desplegados por la localidad, momento en que uno de los agentes observó a dos personas, cuyas características se asemejaban a las aportadas por la víctima, y se acercaban a un cajero hablando entre ellos mediante un dispositivo inalámbrico.

Estas dos personas sacaron dinero de dos cajeros contiguos y abandonaron el lugar de forma apresurada. Los agentes desplegados siguieron a los presuntos autores hasta que estos se percataron de la presencia policial y comenzaron una huida a la carrera.

En un momento dado, los presuntos autores se subieron en un vehículo donde esperaba el tercer integrante de la banda, momento en el que la Policía pudo cortar la huida y detener a estas tres personas a las que se les imputan los delitos de hurto, estafa y pertenencia a grupo criminal.

Los hechos sucedieron el pasado viernes, 29 de agosto, y los detenidos actuaban de forma itinerante por toda la geografía española y, al parecer, acaban de llegar a la ciudad bilbilitana ya que no se han recibido más denuncias en la localidad, si bien la investigación continúa abierta y no se descartan que se les pueda imputar hechos anteriores en otras localidades.