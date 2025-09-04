Golpe a una banda criminal autora de varios robos con violencia en negocios de Borja

La Guardia Civil investiga a cinco hombres de entre 20 y 31 años como presuntos autores de seis delitos de robo con fuerza cometidos en Borja (Zaragoza), entre noviembre de 2024 y junio de este año.

Los integrantes del grupo actuaban encapuchados, empleaban armas blancas y utilizaban vehículos para entrar en los locales echando la puerta abajo. La banda ocultaba sus tostros y su complexión física, se coordinaban y "tomaban medidas de seguridad para asegurar su huída y sus movimientos", explica el cuerpo armado en una nota de prensa. En uno de estos robo con violencia llegaron a amenazar a un menor de edad

Más de 15.000 euros

La denominada operación Goldenwheel se puso en marcha a finales del mes de noviembre del pasado año, cuando una persona entró en un salón de juegos de Borja, cubierto y con prendas de ropa para modificar su complexión física, y amenazó a un empleado para llevarse dinero en efectivo de una caja fuerte. Semanas después tuvo lugar otro intento de robo en otro local de la misma población, en el que los autores utilizaron un vehículo robado para estrellarlo contra la puerta del comercio y forzar la entrada. Finalmente, abandonaron el lugar en otro automóvil robado.

Por último, se produjo otro robo similar en un establecimiento de hostelería, también en Borja, en el que los autores accedieron al local con los rostros cubiertos y amenazaron a la empleada para sustraer la recaudación de la venta de lotería.

El último hecho delictivo ocurrió en mayo de este año, cuando un menor, captado por el grupo criminal y actuando bajo amenazas, cometió un robo con violencia al sustraerle la recaudación a la empleada de un establecimiento de Borja. Sin embargo, esta persona fue detenida y se recuperó el dinero.

La investigación ha permitido localizar e investigar a un total de cinco personas como presuntos autores de los hechos descritos anteriormente, en concreto, cuatro delitos de robo con violencia y dos delitos de robo con fuerza en las cosas, en los que se habían sustraído más de 15.000 euros en total. Todos los autores han quedado a disposición judicial.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarazona, con la colaboración del Puesto de la Guardia Civil de Borja, en el marco de la denominada operación 'Goldenwheel'.