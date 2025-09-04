Herido grave un motorista de 79 años tras chocar contra otro coche en Zaragoza
El siniestro se ha producido en la carretera de Pedrola
El conductor de una motocicleta ha resultado herido grave este jueves tras chocar contra un turismo en Pedrola (Zaragoza).
Según ha informado la Guardia Civil, el accidente se ha producido a las 8.40 horas en el kilómetro 3 de la carretera ZP-5204 y como resultado de la colisión ha resultado herido grave el conductor de la motocicleta, un hombre de 79 años vecino de Zaragoza.
El Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Calatayud estudia las causas del accidente.
Según el último balance de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, el verano deja ocho fallecidos entre el 1 de julio y el 31 de agosto en las carreteras aragonesas. Son cuatro menos que el año pasado y, además, este verano ha habido 42 personas que han resultado heridas y han tenido que ser hospitalizadas.
Según el medio de desplazamiento, destaca el aumento de los fallecidos en vehículos pesados que han pasado de 0 a 3, todos ellos se encontraban dentro de su jornada laboral (en misión). Por el contrario, el número de víctimas mortales que viajaban en turismo ha disminuido con 5 fallecidos menos y, entre los vulnerables, no ha habido que lamentar víctimas mortales este periodo, frente a 3 motoristas fallecidos en verano de 2024.
