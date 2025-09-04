Investigan en Huesca a una madre y a su hijo por falsedad documental

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca investiga a una madre y a su hijo, conductor de una motocicleta, como presuntos autores de un delito de falsedad documental, al identificarse la progenitora como conductora de un vehículo, en un expediente de sanción abierto por la Jefatura Provincial de Tráfico de Huesca, a sabiendas del conductor infractor. Se trata de una mujer de 59 años y de su hijo de 30 años, vecinos de la comarca de la Comarca de La Ribagorza.

El pasado día 15 de junio, efectivos del Destacamento del Tráfico de la Guardia Civil de Binéfar establecieron un control preventivo en la carretera N-123a, en el término municipal de La Puebla de Castro, procediendo a dar el alto a diversos vehículos, entre ellos una motocicleta conducida por un varón.

El conductor, al llegar a la altura de los agentes hizo caso omiso de las señales para que se detuviera, ausentándose del lugar a gran velocidad, no pudiendo la patrulla darle alcance, si bien, se pudo identificar la matrícula, marca y modelo de la motocicleta. Posteriormente, los agentes confeccionaron dos boletines denuncia, dando cuenta a la Jefatura Provincial de Tráfico (JPT) de Huesca de los hechos acaecidos, haciendo constar que, no se notificaban al conductor debido a quien no se pudo detener la marcha del vehículo, ni identificar al citado.

El titular de la motocicleta identificó a su madre como la conductora del día de los hechos. Por todo ello, la JPT de Huesca solicitó al equipo GIAT del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca que se hiciera cargo de la investigación, ya que no correspondían los datos aportados por el titular con lo relatado por los agentes denunciantes.

Tras las gestiones realizadas, se pudo averiguar que el conductor de la motocicleta en el momento de la comisión de las infracciones era el titular de la misma y la identificación que se contestó al expediente sancionador de la JPT de Huesca fue cumplimentada por la madre de éste, con conocimiento del hijo, con el fin de que, en el caso de que se realizase una detracción de puntos del permiso de conducción, afectase sólo al crédito de la madre y no al del hijo.

Finalmente, el pasado 28 de agosto, agentes del equipo GIAT, procedieron a la investigación de ambos como supuestos autores de un delito de falsedad documental, siendo una madre de 59 años y su hijo de 30 años, vecinos de la comarca de la Comarca de La Ribagorza.