Detienen 'infraganti' a dos jóvenes reincidentes por robar con violencia en Huesca

Agentes de la Policía Nacional de Huesca han detenido a un hombre y a una mujer que momentos antes acababan de robar numerosos efectos en dos establecimientos comerciales del centro de la capital oscense.

Sobre las 19.20 horas de este jueves se recibió llamada en el Servicio del 091 de la Jefatura Superior de Aragón, del responsable de un establecimiento del centro de la ciudad, indicando que un chico y una chica le habían robado diversos efectos de su establecimiento.

Tras aportar características físicas y de vestimenta, los agentes uniformados se dirigieron inmediatamente al lugar y observaron que en una tienda próxima se encontraban dos jóvenes con idénticas características.

Cuando los agentes identificaban a estos chicos se acerco la víctima de robo en el establecimiento que había llamado a la policía y les indicó que eran los autores del robo en su establecimiento manifestándoles que le habían golpeado cuando les solicitó que le entregasen los efectos que se habían llevado de su tienda sin pagar.

En ese mismo momento se acercó a los agentes el responsable de otro establecimiento de la zona indicando que estos mismos jóvenes también acababan de robar diversos efectos en su tienda.

En el transcurso de la intervención los agentes policiales fueron agredidos por estos dos jóvenes, quienes intentaron huir, momento en que ambos fueron detenidos; recuperando los efectos que habían sustraído y siendo trasladados a dependencias de la Comisaría Provincial de Policía de Huesca, donde se están tramitando las diligencias policiales como presuntos responsables los delitos de robo con violencia y de atentado a agente de la autoridad, no habiendo pasado todavía a disposición judicial.

Ambas personas, de 19 años de edad, llevaban poco tiempo residiendo en la ciudad de Huesca, y la semana pasa fueron detenidos por otros hechos.