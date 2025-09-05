Trasladadas seis personas al hospital por un atropello múltiple en Zaragoza
El suceso ha tenido lugar en la calle de Monasterio de Samos
Seis personas (5 adultos y un menor de edad) han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios de Zaragoza, en principio sin revestir gravedad ninguno de ellos, como consecuencia de un atropello múltiple que se ha producido sobre las 21.00 horas en la calle de Monasterio de Samos.
Según fuentes policiales, una persona de avanzada edad al volante de un coche automático ha terminado colisionando contra un total de seis personas tras hacer una maniobra en la calle. Hasta el lugar, se han trasladado efectivos de Bomberos de Zaragoza y de Policía Local. Además, se han requerido ambulancias del 061.
Aunque en un primer reporte no se han detectado heridos de gravedad, se ha considerado el traslado de las seis personas a centros hospitalarios para evaluar su situación. Las causas exactas del atropello deberán ser analizadas por Policía Judicial y el seguimiento de las personas atendidas recae en los centros hospitalarios de destino.
