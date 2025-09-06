Detenido por derrapar delante de una patrulla de Policía en las fiestas de un barrio de Zaragoza
El conductor del vehículo dio positivo en cocaína, opiáceos y alcohol
A veces las fiestas de los barrios de Zaragoza se descontrolan. Los vecinos de Movera vivieron el pasado jueves una extraña situación en el primer día festivo que acabó con un detenido.
La Policía Local ha anunciado a través de su cuenta de Twitter, actual X, la detención de un hombre que entró derrapando a un parking de tierra a escasos metros de un patrulla que acompañaba a la Ronda Jotera por las calles del barrio rural.
Al poner en riesgo la seguridad de los agentes y los ciudadanos presentes, la Policía Local identificó al conductor del vehículo que se encontraba muy nervioso y olía claramente a alcohol. Por lo tanto, se le realizaron varias pruebas de alcoholemia y drogas dando positivo en alcohol, cocaína y opiaceos.
Además, los agentes encontraron en el coche sustancias ilegales como marihuana y cocaína.
- Trasladadas seis personas al hospital por un atropello múltiple en Zaragoza
- Novedades en la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza: a partir del 11 de septiembre estos vehículos deberán registrarse
- Vecinos y migrantes sin techo se manifestarán juntos para pedir soluciones ante el aumento del sinhogarismo en el Parque Bruil
- Mariona Ortiz abandona de manera inmediata la concentración del Casademont en Corea por problemas personales
- Consulta si eres uno de los pocos zaragozanos que no podrá entrar a la Zona de Bajas Emisiones
- China impone aranceles del 20% al porcino aragonés, pero premia a una empresa de Huesca
- Sanidad aprueba el nuevo modelo de urgencias de tarde en Zaragoza
- Falta de docentes: Aragón ofrecerá desde este mes la posibilidad de impartir clase sin el máster de Profesorado