Detenido por derrapar delante de una patrulla de Policía en las fiestas de un barrio de Zaragoza

El conductor del vehículo dio positivo en cocaína, opiáceos y alcohol

Una pareja de agentes de la Policía Local por Zaragoza

Una pareja de agentes de la Policía Local por Zaragoza / ANDREEA VORNICU / EPA

El Periódico de Aragón

A veces las fiestas de los barrios de Zaragoza se descontrolan. Los vecinos de Movera vivieron el pasado jueves una extraña situación en el primer día festivo que acabó con un detenido.

La Policía Local ha anunciado a través de su cuenta de Twitter, actual X, la detención de un hombre que entró derrapando a un parking de tierra a escasos metros de un patrulla que acompañaba a la Ronda Jotera por las calles del barrio rural.

Al poner en riesgo la seguridad de los agentes y los ciudadanos presentes, la Policía Local identificó al conductor del vehículo que se encontraba muy nervioso y olía claramente a alcohol. Por lo tanto, se le realizaron varias pruebas de alcoholemia y drogas dando positivo en alcohol, cocaína y opiaceos.

Además, los agentes encontraron en el coche sustancias ilegales como marihuana y cocaína.

