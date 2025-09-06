Su actitud "huidiza" le delató: detenido en Zaragoza con más de 300 pastillas de éxtasis en la mochila

La Policía Nacional detuvo el pasado miércoles 3 de septiembre en Zaragoza a un hombre a quien sorprendieron con más de 300 pastillas de éxtasis en el interior de su mochila.

Una patrulla que prestaba servicio preventivo de seguridad ciudadana en el barrio de Delicias observó a dos personas que caminaban por la vía pública y que al percatarse de la presencia del vehículo policial cambiaban radicalmente su actitud, acerando el paso sin perder de vista a la dotación, "notando en ellos cierto nerviosismo y actitud huidiza", informa el cuerpo armado.

La intuición de los componentes de la patrulla y el comportamiento de los viandantes propició que los agentes decidieran realizar un control de seguridad sobre estas personas. Fruto de ese cacheo de seguridad se halló en el interior de la mochila de uno ellos trescientas veinte pastillas de éxtasis, la mayoría ocultas en el interior de un paquete de pasta termo sellado, si bien presentaba síntomas de haber sido manipulado.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales donde se tramitó el atestado encartado como presunto autor de un delito contra la salud pública. El jueves por la mañana fue puesto a disposición judicial y tras ser oído en declaración se decretó su ingreso en prisión.