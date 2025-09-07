Dos heridos graves tras un accidente de tráfico en Pobla de Roda (Huesca)

Dos personas han resultado heridas graves esta pasada madrugada tras un accidente de tráfico en el término municipal de Pobla de Roda (Huesca). Los hechos han ocurrido sobre las 5 de la mañana, cuandoun vehículo que transitaba por el kilómetro 25 de la A-1605 se ha salido de la carretera y ha chocado contra un remolque situado fuera de la calzada.

Los dos ocupantes del turismo, una mujer y un hombre de unos 40 años, vecino de Roda de Isábena han resultado heridos de gravedad y han sido trasladados al hospital.

En el accidente han intervenido los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Guardia Civil, 061 y mantenimiento de carreteras.