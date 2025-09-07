Dos heridos graves tras un accidente de tráfico en Pobla de Roda (Huesca)
El siniestro ha ocurrido esta pasada madrugada en la A-1605
Dos personas han resultado heridas graves esta pasada madrugada tras un accidente de tráfico en el término municipal de Pobla de Roda (Huesca). Los hechos han ocurrido sobre las 5 de la mañana, cuandoun vehículo que transitaba por el kilómetro 25 de la A-1605 se ha salido de la carretera y ha chocado contra un remolque situado fuera de la calzada.
Los dos ocupantes del turismo, una mujer y un hombre de unos 40 años, vecino de Roda de Isábena han resultado heridos de gravedad y han sido trasladados al hospital.
En el accidente han intervenido los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Guardia Civil, 061 y mantenimiento de carreteras.
