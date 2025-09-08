Todo lo que se sabe de los presuntos abusos en una escuela infantil de Zaragoza: "Está al margen de la ley"

La escuela infantil privada Waldorf Munay de Zaragoza, de la que ahora se investiga a un trabajador por presuntos abusos sexuales a menores y que se encuentra en el barrio del Arrabal, no ha abierto sus puertas este lunes a primera hora de la mañana. La decisión se produce después de que el presunto responsable de los hechos denunciados fuera detenido y puesto en libertad con cargos el pasado viernes. Y de que el Juzgado de Instrucción nº11 de Zaragoza vaya a asumir la investigación del caso y haya abierto diligencias en base a una denuncia presentada por los padres de una menor de 3 años. Aunque según la Policía Nacional fueron dos las denuncias interpuestas por estos mismos hechos y, según ha podido saber este diario, las familias denunciantes apuntan a que podrían haber más casos, al menos cuatro en total, aunque lo cierto es que no han acabado en comisaría ni hay víctimas que lo hayan puesto en conocimiento del juzgado o de la Policía.

Esta es solo una de las incógnitas que debería despejar la investigación. Porque hay más detalles de los que aseguran las familias denunciantes que han ocurrido en este centro ubicado en la calle Valle de Oza del Arrabal zaragozano que no concuerdan con las informaciones oficiales proporcionadas este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Otros sí, como que, según ha confirmado el TSJA, el sospechoso está en libertad provisional pero tiene prohibido el acceso a este centro.

Sin embargo, hay diferencias notables con datos como los que se refieren a la labor que desempeñaba el denunciado en el centro educativo dirigido a menores de 0 a 6 años. Según las denunciantes, tenía un vínculo sentimental con la dueña, llegó a impartir clases de música, ayudaba en el servicio de comedor (en la cocina) y también a las tutoras de algunas clases en tareas de acompañamiento de los menores para ir al baño o para hacer el cambio de pañal en los más pequeños. De hecho, han llegado a señalar que este era el momento en el que se producían los supuestos abusos. Sin embargo, el TSJA descarta tajantemente esta versión al asegurar que el denunciado "no es profesor ni propietario del centro, es una persona contratada que hacía labores de mantenimiento".

Una de las afectadas ha deslizado, además, que las dos denuncias interpuestas ante la Policía Nacional corresponden a menores que ya no pertenecen al centro, que son antiguos alumnos, y ha señalado que podría haber al menos otras dos más de estudiantes que seguían inscritos en él, lo que sumaría un total de cuatro posibles casos. Una circunstancia que no ha sido constatada ni por ninguna denuncia ni por la investigación judicial y policial. Lo que sí es constatable, según apuntan los propios progenitores de una de las víctimas denunciantes, es que tanto el denunciado como ellos mismos han prestado declaración ante la Policía Nacional, pero que la menor de 3 años no ha sido examinada todavía para comprobar los supuestos abusos.

"Fuera del control" de la DGA

Mientras avanza la investigación, llama la atención el inexistente control y supervisión al que estaba sometido este centro de educación infantil de Zaragoza que, según apuntan algunas fuentes, cuenta con unos 25 alumnos inscritos. Aunque ha sido imposible contactar desde este diario con sus responsables a pesar de los intentos por conocer su versión de los hechos.

La realidad es que nadie asume esa inspección y desde la Patronal Aragonesa de Centros de Educación Infantil (Pacei) han asegurado que esta escuela no pertenece a este colectivo que agrupa todos los centros privados homologados por la DGA, y que ni siquiera cuenta con la autorización del Gobierno de Aragón, sino que funciona solo con los permisos otorgados por el Ayuntamiento de Zaragoza. Así, apuntan directamente a que se trata de un centro "alegal" que está "fuera del control de la administración".

También así lo confirman fuentes oficiales del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, que indican que "el ámbito de actuación de los protocolos (de DGA) son los centros financiados con fondos públicos". Desde Educación insisten en que esta escuela es una "entidad privada que habrá tenido sus autorizaciones por parte del ayuntamiento".

"Estos centros funcionan fuera de la normativa", aseguran desde Pacei, que recuerdan que desde hace tiempo advierten de las posibles consecuencias, como la situación que ahora se ha dado de un trabajador investigado por la Policía Nacional. En la misma línea, subrayan que este funcionamiento independiente impide llevar un control de la actividad que desempeña esta escuela.

"Cada centro de educación infantil que está autorizado por el Gobierno de Aragón tiene un inspector de zona, por lo que en cualquier momento que pasa algo de este tipo, o cualquier otra negligencia, este acude y realiza las actuaciones que son necesarias para tomar las medidas oportunas", indica desde la patronal. Pero este no es el caso de la escuela infantil privada Waldorf Munay de Zaragoza que, insisten desde Pacei, "está al margen de la ley".

Por eso, a raíz de este caso, piden el "cierre preventivo" del centro del Arrabal "hasta que presenten todos los permisos y licencias que requiere un centro educativo con niños de 0 a 3 años" y requiern "la intervención inmediata de la autoridad judicial, la autonómica por medio del departamento de Educación y Asuntos Sociales y la municipal para la protección de los menores".

La escuela infantil privada Waldorf Munay de Zaragoza, ubicado en la calle Valle de Oza, pertenece a la Asociación de Centros Educativos Waldorf de España y se basa en la pedagogía Waldorf. Esta consiste en ofrecer "un entorno seguro, cálido y cuidado donde el niño es visto en toda su integridad y en donde se respeta la individual y el ritmo de cada uno", según informan en su página web. Se trata de una educación "alternativa".