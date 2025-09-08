Rescatado un septuagenario en parada cardiaca tras caer a una acequia en Cabañas de Ebro

La Guardia Civil ha auxiliado a un hombre de 74 años que había resbalado y caído el interior de una acequia en Cabañas de Ebro (Zaragoza) y quien se encontraba en parada cardiorespiratoria y presentaba un fuerte golpe.

La intervención, de la que informa este lunes el instituto armado, se llevó a cabo a las 18.10 horas de este domingo, después de que una patrulla del Puesto de Alagón recibiera aviso de la central de emergencias (062) sobre el incidente.

Cinco minutos después, los agentes llegaron al lugar y encontraron al hombre tendido en el suelo, sin pulso y con una hemorragia en la boca, por lo que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), con la colaboración de una médico que se encontraba cerca.

Una vez que la víctima recuperó el pulso, los servicios médicos del Centro de Salud de Alagón se hicieron cargo del herido, que volvió a sufrir una parada cardiorrespiratoria.

Una vez reanimado fue trasladado con el helicóptero del 112 a un centro hospitalario de Zaragoza en estado grave, con fractura de mandíbula, posible hemorragia interna y politraumatismos.