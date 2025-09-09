Inusual rescate en helicóptero en el Galacho de Juslibol de Zaragoza
Una mujer se había fracturado el tobillo
Estamos acostumbrados a que los rescates en helicóptero sean en zonas de montaña, especialmente en el Pirineo aragonés, donde hay cientos de ellos cada año por múltiples razones.
Lo que es más extraño es que sea necesario movilizar el helicóptero en pleno Zaragoza ya que por la cantidad de ambulancias que hay lo más normal es que una de ellas acuda a una urgencia.
Sin embargo, eso no fue posible el pasado sábado y un helicóptero tuvo que socorrer a una mujer que se había fracturado el tobillo en la montaña de Juslibol, en la zona del galacho, ya que no podía subir una ambulancia al tratarse de terreno montañoso.
"Este pasado sábado, agentes #SectorNorte en colaboración con el 112 Aragón localizaron a una señora en lo alto de la montaña de los Galachos de Juslibol con el tobillo fracturado. Gracias a la rápida intervención de los agentes y del helicóptero pudieron socorrer y trasladar a la señora al hospital", escribió en X la Policía Local de Zaragoza.
