Muere un hombre tras sufrir una cogida durante el encierro de las fiestas de un pueblo de Zaragoza

Conmoción en el municipio zaragozano de Gelsa después de conocer que el hombre de avanzada edad que el pasado sábado sufrió una cogida durante el encierro organizado con motivo de las fiestas patronales ha fallecido. El vecino de la localidad, nonagenario, fue embestido por una de las vacas de la ganadería Raúl Izquierdo de Codo y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de la capital aragonesa, donde finalmente ha fallecido.

Este municipio, con poco más de 900 vecinos censados, celebraba las fiestas en honor a la Virgen del Buen Suceso, con una amplia programación entre la que destacaban los actos taurinos. Hoy se ha celebrado el funeral.

Hace dos semanas, un vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) tuvo que ser ingresado en la uci del hospital Universitario Miguel Servet tras quedar inconsciente cuando una vaca le provocó una grave contusión en la cabeza. El percance tuvo lugar en el transcurso de una suelta de vacas en Rivas, una localidad cincovillesa que del 20 al 24 de agosto ha celebrado las Fiestas en Honor a la Virgen de los Ángeles. Por circunstancias que no han podido ser confirmadas, el animal golpeó con una de sus patas la cabeza de la víctima, que cayó desplomada al suelo al quedar inconsciente.