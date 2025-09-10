Muere un hombre de 77 años atropellado por un autobús en Zaragoza

Un hombre de 77 años ha fallecido este martes atropellado por un autobús interurbano en Zaragoza, en la confluencia entre la avenida Valencia y Tomás Bretón.

El accidente ha ocurrido en torno a las 9.55 horas de la mañana, en el cruce entre ambas calles. Según algunos testigos, se ha escuchado un fuerte ruido y el hombre ha quedado tendido en la calzada con heridas visiblemente graves. El autobús era el 510 que cubre la línea entre La Muela y Zaragoza.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia del 061 y varias patrullas de la Policía Local. El hombre ha tratado de ser reanimado sin éxito.

La Policía Judicial de la Policíal Local de Zaragoza investiga las causas del accidente en el lugar de los hechos, si bien algunos testigos indican que el peatón se habría saltado el semáforo en rojo. El conductor del autobús ha dado negativo en la tasa de alcoholemia y contaba con toda la documentación en regla.

Todavía permanece cortado el acceso a García Sánchez desde avenida Valencia y también el carril bus por el que circulan el 35, 38 y 41. Los buses han sido desviados por Corona de Aragón.