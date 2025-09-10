Una profesora sorprende a un joven robando en un colegio de Zaragoza

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 18 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en el interior de un centro docente de la localidad de San Mateo de Gállego.

A las 17.40 horas del pasado jueves 4 de septiembre, se recibió un aviso en la central de emergencias de Guardia Civil (062) por parte de una profesora del colegio público de San Mateo de Gállego que informaba acababa de sorprender a un joven en el interior del centro y que podría haber sustraído material.

Pocos minutos después agentes de seguridad ciudadana del Puesto de Villanueva de Gállego se personaron en el colegio donde la docente les comunicó que al acceder a un aula había sorprendido a un joven, que no pertenecía al centro, y que al preguntarle qué hacía allí éste se mostró nervioso y aumentó su agresividad al observar que la profesora portaba un móvil en la mano, llegando a golpearle el brazo y soltase el teléfono móvil, para huir del lugar a la carrera al mismo tiempo que la insultaba y amenazaba.

Con la descripción aportada por la comunicante la Guardia Civil realizó una inspección por la localidad y alrededores, logrando localizar a un joven, que circulaba por la carretera A-123 en bicicleta y sin casco, que se correspondía plenamente con las características del supuesto autor de los hechos.

Este joven portaba una mochila en cuyo interior había un ordenador portátil y un micrófono, que según él eran de su pertenencia, pero al verificarlo los agentes encendiendo el dispositivo comprobaron que pertenecía al centro docente objeto de robo. Hecho que fue reconocido por esta persona al mismo tiempo que comunicaba que la bicicleta también había sido hurtada en la misma población. Esta persona que no portaba documentación, facilitó una identidad que, una vez en dependencias oficiales se comprobó pertenecía a un familiar suyo.

Una vez realizadas las gestiones con personal del centro docente se verificó que tanto el ordenador como el micrófono eran los efectos que se habían sustraído en dicho lugar, siendo entregados a su responsable. Por todo ello, a este joven de 18 años, nacionalidad española, fue detenido por un supuesto delito de robo con violencia o intimidación y otro de amenazas.