Golpe a una de las principales organizaciones de tráfico de drogas en Zaragoza

Nueve detenidos y 95 kilos de cocanína intervenidos. Este es el resultado de la Operación Zenón que ha permitido desarticular en Zaragoza una de las principales organizaciones de tráfico de esta sustancia estupefaciente. La investigación la ha dirigido el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Zaragoza (UDYCO) y comenzó en febrero tras detectarse a un grupo familiar que distribuía cocaína desde una vivienda en el barrio de Torrero.

Según han informado desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón, los principales investigados eran dos hermanos y sus parejas sentimentales que distribuían la cocaína en medianas y pequeñas cantidades entre una amplia red de clientes, asentados sobre todo en la capital aragonesa.

Como método novedoso para la distribución de la droga utilizaban triciclos eléctricos para evitar hacerlo a pie por la calle y dificultar así los seguimientos policiales.

"No realizaban la transacción dentro del triciclo, pero sí se desplazaban en ellos para llevar la sustancia a intermediarios y a consumidores finales", ha subrayado Carlos Gracia, inspector jefe y jefe de UDYCO.

A medida que ha avanzado la investigación ha sido posible identificar a un mayor número de miembros de la organización, entre los que destaca un ciudadano de República Dominicana que, tras ser expulsado de manera judicial de España, regresó con identidad falsa.

Importación desde Colombia

El cabecilla de la red, afincado en Zaragoza, había sido detenido en 2017 por importar 32 kilos de pasta base desde Colombia, pero, en esta ocasión, se comprobó que mantenía contactos frecuentes con un individuo en Madrid que organizaba la introducción de cocaína desde Colombia.

Dentro de la Operación Zenón, la Policía Nacional interceptó el pasado 29 de agosto un vehículo en la A-2 en el que se localizaron más de siete kilos de cocaína en una maleta bajo el asiento del conductor.

Se registraron tres domicilios en Zaragoza y dos en Madrid, donde se incautaron otros 87 kilos de cocaína y abundante documentación relacionada con la organización.

La segunda fase de la operación se desarrolló el 3 de septiembre con cinco nuevas detenciones en Zaragoza, cuatro registros domiciliarios y la incautación de droga, 6.305 euros en efectivo y útiles de manipulación, como balanzas o teléfonos encriptados.

Gracia ha especificado que cinco de los detenidos están arrestados de manera provisional, mientras que una mujer ha sido puesta en libertad al tener un hijo menor de edad y otros tres han pasado a disposición judicial y han sido puestos después en libertad.

Con esta intervención, cuya cantidad incautada tendría un valor oficial de 3 millones de euros si se hubiera producido su venta, se considera desmantelada una de las redes más activas en la distribución de cocaína en Aragón, con capacidad logística para operar a nivel nacional.

Para el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, el resultado de esta operación es “muy buena noticia para la sociedad” porque “se ha cortado una cabeza importante de distribución” y responde al esfuerzo de la Policía Nacional por “echarle el pulso a gente que toma sus medidas”.