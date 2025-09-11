Tres detenidos en Zaragoza con 250 gramos de cocaína y ropa falsificada

La Policía Local de Zaragoza ha detenido a dos hombres de 22 y 34 años y a una mujer de 46 como presuntos autores de un delito contra la salud pública y la propiedad industrial tras serles incautados 250 gramos de una sustancia compacta, presumiblemente cocaína, y varios efectos presuntamente falsificados.

La detención tuvo lugar este lunes a las 15.55 horas en la calle Rodrigo Rebolledo, después de que una patrulla de la Unidad de Apoyo Operativo que prestaba servicio de paisano observara a estas tres personas con actitud sospechosa discutiendo y gritando en la vía pública junto con enseres, bolsas y cajas de cartón.

Ante la presencia de los agentes, los tres se dieron a la fuga, por lo que estableció un servicio coordinado con varias patrullas que lograron interceptarlos en la calle Compromiso de Caspe, según ha informado la Policía Local.

Durante las labores de identificación y registro los agentes localizaron varios efectos, presuntamente falsificados, como ropa, relojes, pulseras, gorras, monederos y zapatillas, y dos bolsas de plástico, una con 243 gramos y otra pequeña de 6 grados de una sustancia compacta, presuntamente cocaína.

Hallaron además dos básculas de precisión, alambres, tres cuchillos con mangos de madera y dinero en efectivo.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial.