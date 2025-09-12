Detenido un delincuente multirreincidente sin carné tras darse a la fuga en un control

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sabiñánigo (Huesca) a un delincuente multirreincidente sin carné de conducir que se dio a la fuga en un control policial de carretera.

Agentes destinados en el Grupo Operativo de Controles Móviles, pertenecientes a la Comisaría Conjunta de Canfranc-Somport/Urdos, establecieron un control policial sobre las 22 horas del pasado 9 de septiembre a la altura de Sabiñánigo, en el marco de las competencias de lucha contra la delincuencia transfronteriza, y dieron el alto a un vehículo BMW con dos ocupantes en su interior.

Aunque el conductor amagó con parar en el sitio indicado emprendió sorpresivamente la marcha, a gran velocidad, lo que obligó incluso a uno de los agentes a apartarse para no ser atropellado, han informado desde la Comisaría Provincial de Huesca.

Los agentes avisaron tanto a Guardia Civil como a la Policía Local de Sabiñánigo y se emprendió una persecución en la que se pudo constatar cómo el vehículo infringía las normas de circulación vial hasta que se internó en la ciudad, donde lo perdieron de vista.

Tras una batida por la zona, se localizó el coche correctamente estacionado y cerrado en un barrio residencial sin ningún ocupante en su interior, por lo que se procedió a la búsqueda de los dos ocupantes del mismo y a los pocos minutos se localizó al conductor, que fue detenido por delitos de desobediencia y contra la seguridad vial.

Esta persona además carecía de licencia alguna para conducir vehículos a motor por no haberla obtenido nunca, pese a ser el titular del vehículo.

Los dos ocupantes cuentan con varios antecedentes por delitos contra el patrimonio, contra la salud pública y la seguridad vial.