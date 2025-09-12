La Guardia Civil investiga a un hombre por un robo con fuerza y daños materiales en el Bajo Cinca

La Guardia Civil investiga a un hombre de 45 años como supuesto autor de dos delitos de robo con fuerza y otro de daños, ocurridos en tres básculas municipales de dos localidades de la Comarca del Bajo Cinca, en unos hechos sucedidos durante la primera quincena del pasado mes de julio.

Fue entonces cuando se registraron las denuncias, que remarcaban que los autores fracturaban de forma violenta el cajetín de recaudación, llevándose el dinero en efectivo y causando daños en los mismos, provocando la inoperatividad de dichas básculas, así como un perjuicio al sector ganadero, al no poder los camiones, realizar un correcto pesaje en el transporte del ganado. El valor de los sustraído y lo dañado asciende a unos 100 euros.

En el transcurso de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos acaecidos, indicios y vestigios encontrados en su inspección ocular, los agentes pudieron averiguar la autoría de los mismos, por lo que el pasado día 5 de septiembre, procedieron a la investigación de una persona como posible autora de la comisión de dos delitos de robo con fuerza y otro de daños, siendo un varón de 45 años y vecino de la Comarca de La Litera.

El puesto de la Guardia Civil de Belver de Cinca, instruyó las correspondientes diligencias que, fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Fraga, debiendo el investigado personarse a la autoridad judicial cuando sea citado.