La Policía investiga una presunta violación a una mujer en la ribera del Ebro

La Policía Nacional investiga en Zaragoza una posible violación en la ribera del Ebro. El suceso habría tenido lugar el pasado miércoles, 10 de septiembre, sobre las 23.00 horas. La Policía pudo interrogar a la víctima y ha abierto una investigación, pero hasta la fecha no hay ni detenidos ni sospechosos identificados.

Fuentes de la Policía han confirmado a este diario que a las 23.00 horas del pasado miércoles se recibió un aviso en el 091. Una mujer avisó a los agentes de que se había encontrado con otra mujer que gritaba que había sido violada. Hasta el lugar se movilizó una patrulla, que activó el protocolo de agresiones sexuales.

Tras la activación, los agentes llevaron a la mujer supuestamente agredida hasta el Hospital Materno Infantil. Allí se comenzó a realizar la correspondiente exploración, tal y como marca el protocolo que se activa en este tipo de casos.

Después de finalizar el proceso de exploración, la investigación se derivó a la Ufam (Unidad de Atención a la Familia y Mujer). Sin sospechos ni detenidos, la Policía recaba información en busca de testigos o cámaras que puedan facilitar el trabajo. La investigación sigue abierta.