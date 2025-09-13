Un hombre de 77 años, herido por una nueva cogida de una vaca en unas fiestas populares cerca de Zaragoza
Hace tan solo unos días un vecino nonagenario de Gelsa falleció por un suceso similar
Era la última vaca de la tarde en Remolinos y provocó uno de los sustos de las fiestas que se viven en estos días en la localidad zaragozana. Este pasado viernes, un hombre de 77 años que se encontraba detrás de la barrera fue alcanzado por los cuernos de la res, que le provocó una herida en la ingle por la que fue trasladado a un centro hospitalario de Zaragoza, donde tuvo que ser intervenido.
Según explican algunos de los presentes en el festejo popular, la vaca consiguió meter la cabeza entre los barrotes y así alcanzó al varón, que no es vecino de Remolinos, en la que es la segunda cogida significativa que se ha vivido en Aragón en los últimos días.
Y es que hace tan solo unos días un vecino de Gelsa, nonagenario, falleció a causa de otra cogida de una vaca, durante el encierro celebrado en sus fiestas patronales. Hecho que se suma a otro importante suceso acontecido a finales de agosto en Rivas, cuando un joven de Ejea de los Caballeros tuvo que ser ingresado en la uci por otro hecho similar, también en un encierro de reses bravas.
- El pueblo medieval en el que nació Mariló Montero: con raíces aragonesas y perfecto para una escapada desde Zaragoza
- Las extraescolares enfrentan a las familias con un colegio de Zaragoza: 'La gente está huyendo del centro
- David García, antiguo 'speaker' del Real Zaragoza: 'Me fallaron las formas, pero me quedo con el cariño del zaragocismo
- Los profesores del IES Miguel de Molinos de Zaragoza pintan las aulas: 'Estamos haciendo el trabajo que no nos toca
- Una pancarta contra las obras en San Miguel: 'Queremos que toda Zaragoza se entere de nuestras demandas
- Este es el país invitado por Zaragoza a las Fiestas del Pilar 2025: tiene 3.500 residentes en la ciudad
- Cae una rata sobre la cabeza de una profesora en la vuelta al colegio: 'Es inaceptable e insostenible
- El Gobierno de Aragón reactiva la 'operación Arcosur': cientos de viviendas públicas a la espera