Una brutal colisión en la N-211 en Caspe se salda con dos heridos

Un nuevo accidente de tráfico ha hecho saltar las alarmas en el kilómetro 287 la carretera N-211, a la altura del término municipal de Caspe. Dos personas han sido excarceladas de su vehículo tras un choque frontal entre dos turismos, en un siniestro vial ocurrido este domingo por la tarde.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han recibido el aviso entorno a las 19.45 de tarde y hasta el lugar del accidente se han trasladado efectivos del parque de bomberos de Caspe que han excarcelado a los dos pasajeros de uno de los turismos. No hay víctimas mortales.