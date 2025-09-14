Violenta pelea en el centro de Zaragoza: dos heridos a machetazos en la plaza de Los Sitios

La Policía Nacional investiga una violenta pelea ocurrida este domingo a primera hora de la mañana en la céntrica plaza de los Sitios de Zaragoza, en la que resultaron heridos dos hombres tras un enfrentamiento con armas blancas tipo machete.

A las 7.00 horas se recibió en la sala 091 del Cuerpo Nacional de Policía una llamada alertando de que en la céntrica plaza de la capital aragonesa había un varón sangrando tras una trifulca entre varias personas. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato varios indicativos policiales y una ambulancia.

En el lugar de los hechos, los agentes localizaron a dos hombres con lesiones de distinta consideración. Uno presentaba una herida en la cabeza, mientras que el otro tenía varios cortes repartidos por el cuerpo, que testigos atribuyeron a la utilización de machetes por parte de los agresores, según informan fuentes de la Policía Nacional

Ambos heridos ha sido trasladados al hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde permanecen ingresados. El personal sanitario confirmó en ese momento que sus vidas no corrían peligro.

Por el momento no se han producido detenciones y se desconoce tanto la identidad de los autores de la agresión como el motivo que desencadenó el enfrentamiento.