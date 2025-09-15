Comienza el juicio contra La Diabla y su banda: piden 644 años de cárcel para los proxenetas que llegaron hasta Caspe

La espera por ver a La Diabla sentada en el banquillo de los acusados toca a su fin. Después de lograr que se aplazase el juicio que iba a celebrarse el pasado mes de mayo, la proxeneta venezolana Leudis Isaac C. C. (también conocida como Donatella) y otros once acusados de su banda se enfrentan desde este lunes, en la Audiencia Provincial de Zaragoza, a la petición de la Fiscalía de 644 años de cárcel, 57 de ellos para la cabecilla de esta presunta red de trata de blancas.

Más de tres años han transcurrido desde que, a finales de 2021, la BKA detuvo en Hamburgo (Alemania) a La Diabla, cuyo nombre apareció en la lista de los delincuentes más buscados en Europa junto al de Antonio Anglés. El motivo no era otro que el imperio que levantó al hacer de la prostitución un negocio que extendió hasta Caspe, donde la red contaba con un club de alterne (Los Almendros) y varios negocios, una pizzería y un gimnasio, para blanquear el dinero.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, el modus operandi era siempre el mismo: la red ofrecía falsos puestos de trabajos a mujeres extranjeras para que vinieran a España. Y lograban acceder al territorio nacional en calidad de turistas, pero pronto descubrían que su verdadero destino era ejercer la prostitución en clubes de Barcelona, Oviedo y en Caspe para saldar deudas que oscilaban entre los 6.000 y los 15.000 euros.

Junto a La Diabla se encontraba en la cúspide de la organización Pierre Andre C., con quien trabajaba mano a mano para tener el mejor catálogo de mujeres y transexuales, a quienes incluso les obligaba a someterse a operaciones de aumento de pecho o liposucciones. Su obsesión era satisfacer los deseos de sus clientes, pues según la investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, La Diabla siempre repetía a sus víctimas: "Los españoles no las quieren gordas". Ambos, de hecho, se enfrentan a 57 años de prisión.

Por debajo se situaba Juan Manuel A. R., el encargado de elaborar las cartas de invitación necesarias y que eran cursadas a las víctimas por Valeria Silvina V. F. Una vez llegaban las víctimas a España, eran ubicadas en el entramado de pisos y clubes que había tejido la organización en Barcelona, Madrid, Oviedo y Valencia, de ahí que luego las distribuyeran por diferentes localidades y clubes. Quedaban bajo la custodia de Luminita P., y el control de Lubomir M., Radu Marcel D., Costel M. y Flavius L., quienes también eran los encargados de transportarlas desde Barcelona y otras localidades hasta Caspe.