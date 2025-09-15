Detenido por intentar robar una bicicleta de casi 1.500 euros en la Plaza del Pilar de Zaragoza

Un Policía Local de Zaragoza que se encontraba fuera de servicio observa a un individuo fracturar con una cizalla un candado con la intención de robar una bicicleta que se encontraba anclada al mobiliario urbano en la Plaza del Pilar, en el entorno de la Delegación del Gobierno, reteniendo al autor de los hechos hasta la llegada de la dotación policial desplazada al lugar.

Localizado el titular en las inmediaciones y toda vez acreditada su pertenencia a través de la oportuna factura, se le hace entrega de la misma, la cual está valorada en 1.448 euros. Por todo lo anterior, se procede a la detención y puesta a disposición de la autoridad judicial del sujeto, presunto autor de los hechos, por la comisión de un delito contra el patrimonio (hurto).

En dirección contraria con 150 camisetas falsas

La Policía Local de Zaragoza 'pilló' el pasado viernes a un hombre de 29 años de edad que circulaba en dirección contraria por las calles de las Delicias con más de 150 camisetas de equipos de fútbol en el interior del vehículo.

La patrulla de los agentes observó como un turismo realizaba una maniobra antirreglamentaria en la calle Julián Sanz Ibáñez en el barrio zaragozano de Delicias. La Policía Local decidió parar el coche con el objetivo de denunciar la infracción de circular en sentido contrario cuando al identificar al conductor se percataron que tenía un permiso de conducir senegalés no canjeable por lo que también recibió otra denuncia.

Las camisetas falsificadas que encontró la Policía Local / POLICÍA LOCAL

Durante la realización de las diligencias necesarias detectan en el interior del vehículo dos bolsas de rafia voluminosas con 150 camisetas de primeras marcas de diferentes equipos de fútbol (Selección de Francia, A.C. Milán, F.C. Barcelona, Real Betis Balompié, Osasuna, A.S. Roma y Santos de Brasil), presuntamente falsificadas, sin poder acreditar ninguno de los dos ocupantes su procedencia.